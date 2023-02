Caltanissetta. Policlinico universitario. Matilde Falcone: “Consiglio comunale ha mostrato coesione a prescindere da differenze politiche”

CALTANISSETTA. A proposito dell’approvazione all’unanimità in consiglio di un atto di indirizzo sul Policlinico universitario da realizzare a Caltanissetta, si registra l’intervento di Matilde Falcone, presidente della commissione sanità al Comune di Caltanissetta.

In una nota ha rilevato: “Esprimo la mia soddisfazione per l’atto di indirizzo che stasera il consiglio comunale di Caltanissetta ,che ringrazio ,ha votato all’unanimità , affinché nasca il quarto polo sanitario e il Policlinico a Caltanissetta.

La nostra città e la nostra provincia sono i più titolati per l’ istituzione del policlinico sia per posizione geografica ma anche per le strutture sanitarie che insistono nella nostra provincia, mi riferisco all’Ospedale S’ Elia e Raimondi , Dea di secondo livello, al Cefpas , istituto di alta formazione sanitaria e la facoltà di medicina pubblica esistente nella nostra città da quasi trent’anni .

L’atto di indirizzo esitato , sarà inviato a tutti i consigli comunali dei 22 comuni della nostra provincia, affinché l’approvino per esprimere con forza la volontà di avere un policlinico nella nostra provincia, quale elemento di unione , di salvaguardia della salute e sviluppo dell’intero territorio del centro Sicilia .

Tale proposta di coinvolgimento dei 22 civici consessi, è stata da me portata, nella qualità di Presidente della Sesta Commissione Sanità alla conferenza dei Sindaci e poi approvata all’unanimità . Il consiglio comunale nisseno oggi ha mostrato coesione ed unità a prescindere dalle differenze politiche, perché su argomenti così importanti, la divisione non giova, non è utile, proprio per scongiurare ciò che è avvenuto 20 anni fa con l’Universita’ , che sarebbe dovuta nascere in sinergia con Caltanissetta ed Agrigento ed Enna ed invece , infine ,è stata istituita ad Enna.

Per tale motivo i deputati regionali, tutti i sindaci e i Consigli comunali della nostra provincia, devono lavorare in sinergia non abbassando la guardia e confrontandosi continuamente col territorio per ottenere un unico risultato . Occorre il coinvolgimento dei cittadini, dei giovani, di tutti. Per tale motivo ringrazio anche i nostri deputati regionali, On Catania, On Di Paola e On Mancuso e il sindaco Roberto Gambino nella qualità di Presidente della conferenza dei sindaci, organismo importantissimo di coordinamento e confronto , per il loro lavoro ,

ricordando alle istituzioni che bisogna lavorare in squadra. Ringrazio le associazioni presenti oggi in consiglio comunale , soprattutto quelle che hanno portato valide proposte atte alla mobilitazione generale. Noi nisseni non vogliamo togliere nulla a nessuno, dobbiamo solo prendere ciò che ci spetta ; vent’anni fa Enna ha avuto l’Ateneo, ora tocca a Caltanissetta, il Policlinico deve sorgere nella nostra Provincia poiché abbiamo tutti i requisiti per averlo”.