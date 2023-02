Caltanissetta. Lunedì 20 febbraio all’IISS “Manzoni” incontro sul tema dell’Educazione alla legalità

CALTANISSETTA. Lunedì 20 febbraio alle ore 8.45 presso l’ IISS “A. Manzoni- F. Juvara” CL, del liceo “Juvara” di San Cataldo si terrà un incontro promosso dal Soroptimist Club di Caltanissetta e dal Comando Provinciale dei CC sul tema “Educazione alla legalità”, cui parteciperanno le quarte e quinte classi dell’Istituto.

Si tratta di un evento che vuol essere non solo educativo e formativo, ma che intende anche promuovere la cultura della legalità nelle scuole in modo che le stesse diventino motore per il futuro della comunità e dell’uomo che ci vive.