Caltanissetta, il Mottura ospita Anna Maria Bruno Stella “per non dimenticare gli infoibati”

Non sono bastate le condizioni metereologiche avverse del 10 Febbraio per impedire agli studenti, ai docenti e a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta, di celebrare la Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe.

A distanza di circa una settimana, oggi nella scuola diretta dalla professoressa Laura Zurli si è svolto un incontro formativo con letture, poesie, preghiere e la visione di un cortometraggio realizzato dall’Associazione “IL Laboratorio dei Sogni” di cui è presidente Fernando Barbieri.

Ospite d’eccezione la docente Anna Maria Bruno Stella, figlia del martire nisseno Luigi Bruno, che ha raccontato, commossa e provata, gli episodi più significativi della sua infanzia e di quelli legati al padre.

Ha partecipato all’incontro anche il figlio dell’insegnante, Luigi Stella che con parole di grande significato ha raccontato della sofferenza e del dolore della madre.

Non sono mancati momenti musicali e di riflessione. Gli alunni sulle note di “La Vita è Bella” di Nicola Piovani eseguite da Gioele Calà della 3 A, hanno letto, interpretato e discusso le tematiche del ricordo e dell’identità. A coordinare le attività, fortemente volute dalla dirigente scolastica Laura Zurli per promuovere nei suoi studenti l’utilizzo della “Comunicazione del Cuore” e una sensibilità sociale verso le vicende tragiche avvenute nel passato, sono state le insegnanti di lettere, le professoresse Burcheri, Bellia e Tricoli che come consuetudine hanno colto l’opportunità della giornata del ricordo per proporre ai loro discenti momenti formativi e riflessivi. Questo incontro culturale ha l’obiettivo di questo incontro culturale di dare testimonianza e mantenere vivo il ricordo per “Non Dimenticare gli infoibati”.