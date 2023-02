Caltanissetta: Associazione Italiana Dislessia (AID) inaugura una nuova sede provinciale

Lunedì 13 Febbraio sarà inaugurata una nuova sede provinciale dell’Associazione Italiana Dislessia (AID).

L’attivazione della sede fa seguito a un accordo siglato tra l’associazione e l’Istituto Comprensivo, che ospiterà presso la Scuola secondaria di I grado Pietro Leone (Via Lombardo Radice, 8) le attività dei volontari della sezione AID locale e uno Sportello informativo sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il servizio fornirà gratuitamente indicazioni utili a tutti i genitori interessati a conoscere nel dettaglio le azioni da mettere in atto in caso di un sospetto DSA del figlio, oltre che suggerimenti su come affrontarli al meglio, sia in ambito scolastico che extra-scolastico.

In occasione della firma dell’accordo – che ha visto protagonisti il Presidente della sezione AID di Caltanissetta Marco Maria Leonardi e la Dirigente Scolastica Daniela Rizzotto dell’I.C. Martin Luther King – ci si è soffermati sull’importanza per il territorio di un punto di riferimento in grado di garantire supporto qualificato a chi vive quotidianamente i Disturbi Specifici dell’Apprendimento:

La Sezione AID di Caltanissetta agisce ormai da anni sul territorio provinciale promuovendo una corretta informazione e sensibilizzazione sui DSA – ha ricordato Marco Maria Leonardi. L’inaugurazione di questa nuova sede ci consente di integrare ulteriormente la nostra realtà associativa all’interno della provincia , nella quale abbiamo già attivato uno Sportello informativo presso

l’I.C. E. Romagnoli di Gela, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Gianfranco Mancuso, e presto sarà aperto un terzo Sportello presso l’IISS Carafa di Mazzarino.

Ringraziamo pertanto l’I.C. Martin Luther King per questa grande opportunità. Siamo infatti convinti che in sinergia con Enti e Istituzioni locali si possa poco alla volta raggiungere la piena inclusione delle persone con DSA in ogni fase della loro vita – ha concluso il Presidente.

L’inaugurazione della nuova sede AID di Caltanissetta si terrà alle ore 16.30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo Martin Luther King (Via Leone XIII). Per l’occasione saranno presenti il Provveditore agli studi Filippo Ciancio, Dirigente reggente dell’ufficio di Ambito territoriale per le province di Caltanissetta ed Enna; il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino; il Presidente della sezione AID locale Marco Maria Leonardi e il Prof. Serafino Buono, Direttore UOC di Psicologia IRCCS Oasi Maria SS e docente presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Catania. Aprirà l’incontro la Dirigente Scolastica Daniela Rizzotto, che darà il benvenuto agli ospiti. L’accesso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Lunedì 16 febbraio alle ore 10.00 si terrà invece l’inaugurazione dello sportello informativo presso l’IISS Carafa di Mazzarino.