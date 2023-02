Botte e minacce a figlia e fidanzatino, misure cautelari per tre egiziani

Nell’ambito di un’attività di indagine in corso dal settembre 2022 – coordinata dai magistrati del V Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano e svolta dall’Aliquota della Polizia di Stato presso la Sezione di Polizia Giudiziaria – nella mattinata di ieri è stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti di tre persone di nazionalità egiziana per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno di una ragazza sedicenne appartenente al medesimo nucleo famigliare.

Il procedimento – informa una nota della Questura di Milano – ha tratto origine da una segnalazione proveniente dall’ambiente scolastico e successivamente dal dirigente dell’Istituto milanese frequentato dalla minore con i quali la vittima si era confidata riferendo di essere stata più volte violentemente aggredita, sia verbalmente che fisicamente, dai familiari dopo che questi erano venuti a conoscenza della sua relazione sentimentale con un ragazzo.

In particolare, era stata percepita immediatamente la preoccupazione e la sofferenza della ragazza, la quale era apparsa stanca in volto con alcuni lividi al viso e con alcune escoriazioni alle braccia e al petto, nonché molto impaurita e silenziosa. A seguito di audizione protetta della ragazza e dei successivi accertamenti, la giovane veniva collocata presso una comunità protetta. Gli episodi di maltrattamento nei confronti della ragazza non sono tuttavia cessati.

In particolare, il ragazzo frequentato dalla vittima veniva aggredito da alcuni familiari della ragazza che lo colpivano ripetutamente al volto, sferrando calci e pugni e, poco dopo questo episodio, il padre della vittima le faceva pervenire minacce dal contenuto fortemente intimidatorio. A seguito di questi episodi il GIP di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica riteneva di applicare al fratello della vittima la misura degli arresti domiciliari, mentre al padre e alla madre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia.