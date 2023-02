Ascolti Sanremo, l’Italia incollata davanti la tv: Amadeus supera se stesso: 62.4 share, media più alta dal 1995

Sono stati 10 milioni 757 mila pari al 62.4% in media di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la prima serata del festival di Sanremo 2023 (dalle 21.18 all’1.40). Amadeus (con Chiara Ferragni e Morandi) supera se stesso, ma non solo. Il dato è infatti più alto dell’anno scorso: la prima serata del festival segnò in media il 54.7% di share (10 milioni 911mila spettatori).

Ma quello dell’edizione 2023 è anche lo share più alto dal 1995 quando il Festival condotto da Pippo Baudo nella prima serata fece registrare il 65,1%. La prima parte della prima serata (dalle 21.18 alle 23.44) ha raccolto 14 milioni 170 mila spettatori pari al 61.7% di share; la seconda (dalle 23.48 all’1.40) è stata seguita da 6 milioni 296 mila pari al 64.7%. Nel 2022 la prima parte della serata d’esordio del festival aveva raccolto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila.