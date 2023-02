Armato di coltello tenta tre rapine, arrestato

Una serata di follia nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo. Nella tarda serata di ieri, diverse tentate rapine segnalate a distanza di pochi minuti. Il responsabile, un cittadino pakistano, e’ stato arrestato. L’uomo, armato di un piccolo coltellino a serramanico, nell’arco di pochi minuti ha tentato di rapinare quattro persone all’interno della stazione ferroviaria di Arezzo.

Sul posto si sono subito portate le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Arezzo, che dopo aver bloccato ogni via di fuga, hanno rintracciato l’uomo. Ad aiutare il riconoscimento, sono stati i racconti delle vittime e il fatto che il pakistano stesse indossando un cappotto rosso. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, l’uomo avrebbe prima aggredito una persona cercando di strappargli con VIOLENZA la borsa a tracolla, senza riuscirci.

A quel punto ha scelto la seconda vittima, un uomo che ha minacciato puntandogli contro il coltellino e chiedendo del denaro, oltre a tentare di strappargli lo zaino che aveva indosso, ma anche in questo caso la vittima e’ riuscita scappare. Infine sono state avvicinate due ragazze a cui l’uomo ha tentato di strappare di dosso la borsa da palestra.

In loro soccorso e’ arrivato il primo passante a cui il pakistano aveva tentato di prendere la borsa. A quel punto sono stati i poliziotti a fermare il pakistano, 27 anni, presente regolarmente sul territorio nazionale, ma con diversi precedenti specifici. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina ed e’ trasferito presso il carcere di Arezzo