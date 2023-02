Ancora una morte sul lavoro: operaio di 45 anni precipita da una scala montata in un grattacielo e muore sul colpo

Ancora un morto sul lavoro. Stavolta questa tragica fine è stata per un operaio salentino di 45 anni morto in un tragico incidente sul lavoro a Torino.l’uomo è precipitato da una scala montata nel grattacielo che ospita gli uffici della Regione Piemonte nelle scorse ore. Come riporta Torino Today la ittima stava eseguendo dei lavori di smantellamento di un cantiere dal palazzo, inaugurato lo scorso ottobre.

Stando ai primi riscontri, il 45enne sarebbe caduto da una scala appoggiata su una pensilina, a ridosso di via Passo Buole. Inutili i soccorsi prestati dai colleghi: per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari e alle forze dell’ordine, gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl di Torino per le indagini del caso. La zona, infine, è stata posta sotto sequestro per consentire l’attività investigativa della procura cittadina, coordinate dal pm Alessandro Aghemo.