Vialli, Totò Schillaci: “Non so dove sei ora ma resti nel cuore”

“Non ci sono parole per descrivere questo momento. L’unica cosa è trovare nel tempo ricordi e legami che non può portare via nessuno, nemmeno la morte”. Così il capocannoniere dei Mondiali del ’90 Totò Schillaci ricorda il compagno di Nazionale Gianluca Vialli in un post su Instagram. Schillaci ha pubblicato la foto della squadra azzurra guidata da Azeglio Vicini con lui e il bomber in campo durante la Coppa del Mondo di Italia ’90.

“Non so dove tu sia ora che sei andato via – ha aggiunto Schillaci – ma so per certo dove resterai per sempre, nel cuore. Grazie di tutto, buon viaggio compagno”.