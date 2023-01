Tragico rogo in un’abitazione: muore disabile cinquantottenne

Un uomo di 58 anni, disabile, è morto bruciato nel suo letto. E’ successo a Terrasini in provincia di Palermo. Cosa abbia provocato il tragico rogo nel quale l’uomo è morto, saranno le indagini a stabilirlo. Tra le ipotesi al vaglio, una sigaretta rimasta accesa oppure un corto circuito.

L’incendio è divampato nella casa in cui l’uomo viveva. Con lui, in quel momento c’era un badante che avrebbe provato a spegnere le fiamme, senza successo. Il fumo e le fiamme in pochi minuti hanno investito l’immobile e purtroppo per il cinquantantottenne disabile non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica dell’appartamento si sono concluse all’alba. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che indagano. l corpo carbonizzato del 58enne disabile è stato trovato dai vigili del fuoco sul suo letto di casa.