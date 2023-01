Tempo di Natale: Il mussomelese Johnny Geraci dirige Cappella Musicale Cattedrale di Verona in diretta TG1

MUSSOMELI – Fa sempre piacere, e certamente inorgoglisce la comunità natia, quando un talentuoso figlio di Mussomeli, assurge anche a ruoli di primo piano in eventi che trovano spazio nella diretta del TG1. Stiamo parlando del Direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di Verona Giovanni Geraci che in occasione della Festa del Battesimo del Signore, appunto, nella cattedrale di Verona, ieri, ha diretto alcuni brani del suo repertorio con all’organo Letizia Butterin: il canto d’ingresso “Lo spirito del Signore”, il salmo responsoriale “Il Signore benedirà il suo Popolo, l’Acclamazione al Vangelo “Si aprirono i cieli”, il canto all’offertorio “Et incarnatus est”, dossologia “Amen” . Ha presieduto la liturgia il Vescovo di Verona mons. Domenico Pompili. Giovanni, Il nostro Johnny Geraci, con la passione e la musica nelle vene, ha costruito la sua brillante carriera artistica , tassello su tassello, riscuotendo stima e riconoscimenti ovunque. Compositore e direttore di coro, Johnny ha conseguito il Magistero in Direzione e Composizione Corale con “summa cum laude” presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Vive e opera a Verona dove svolge un’intensa attività musicale: è direttore della Cappella Musicale della Cattedrale; fonda e dirige l’ensemble vocale Scáliger Concéntus; per la Nova Schola Gregoriana e la “In dulcis jubilo” compone le musiche strumentali di diverse Sacre Rappresentazioni; insegna Direzione Corale e Armonia presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra ed educa i bimbi delle Scuole Aportiane a muovere i primi passi nell’universo sonoro. Insomma, Giovanni Geraci, orgoglio mussomelese.