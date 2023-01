Sicilia, ritardo aereo fa perdere il concerto a 2 fan dei Coldplay: tribunale impone il risarcimento

Perdono il concerto a causa di un ritardo del volo e il giudice condanna una compagnia aerea a risarcire il costo dei ticket dell’evento musicale.

In questo modo il Giudice di Pace di Agrigento ha dato ragione a due fan del Coldplay che a causa di un ritardo aereo non erano riusciti questa estate a vedere dal vivo la loro band preferita. Protagonisti due giovani fidanzati di Agrigento che avevano deciso di organizzare un viaggio con destinazione Parigi dal 17 luglio al 21 luglio scorso.



I due avevano acquistato dei biglietti aerei con la compagnia Wizz Air con partenza prevista da Catania 16 luglio e destinazione Creta per poi salire a bordo, poche ore dopo, di un altro volo in coincidenza, stavolta operato dalla compagnia aerea Aegean Airlines al fine di raggiugere Parigi.

Un viaggio studiato nei dettagli con l’obiettivo di assistere dal vivo al concerto della nota band inglese Coldplay tenutosi presso lo “Stade de France” di Parigi il 19 luglio scorso. Peccato che i due agrigentini, giunti all’aeroporto di Catania, hanno appreso proprio poco prima della prevista partenza e quindi senza alcun tipo di preavviso, l’ingiustificata cancellazione del loro volo operato dalla compagnia aerea Wizz Air e diretto a Creta.

A seguito di ciò, il viaggio programmato dai due passeggeri era andato totalmente in fumo, costringendo i due fidanzati a dovere rinunciare definitivamente al tanto atteso concerto del loro amato gruppo. Senza contare che i due viaggiatori avevano anche prenotato una camera in un noto hotel parigino e acquistato dei biglietti per lo spettacolo del Moulin Rouge e per il Disneyland Paris: tutto andato perso.

Dal canto suo la compagnia aerea si era limitata a riconoscere ai due passeggeri solamente l’indennizzo monetario di 250 euro ciascuno, come previsto dal regolamento comunitario nel caso di volo cancellato.

I due fidanzati – assistiti dall’avvocato Gero Salamone ideatore della piattaforma on line www.moveasy.it di tutela passeggeri aerei e viaggiatori – hanno perciò deciso di avviare un’azione legale contro la compagnia aerea Wizz Air per il risarcimento di tutti i danni subìti.

Qualche giorno fa la sentenza con cui il Giudice di Pace di Agrigento ha condannato la compagnia aerea Wizz Air al risarcimento dei danni subìti dai passeggeri a causa del volo cancellato, compreso i biglietti del concerto, e liquidati in poco più di 1.800 euro.

“L’art. 12 del regolamento comunitario n. 261 del 2004 – spiega l’avvocato Gero Salamone – dispone che ogni passeggero aereo ha diritto, oltre all’indennizzo forfettario variabile da 250 euro sino a 600 euro, anche ad un risarcimento supplementare laddove abbia subìto un pregiudizio a causa del ritardo o dalla cancellazione del volo”.