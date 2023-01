Serradifalco. Nominati dal sindaco i responsabili delle aree organizzative del Comune

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha nominato 4 dei 5 responsabili d’area del Comune. Responsabile dell’area Po1 amministrativa è stato riconfermato Giuseppe Benfante Picogna, mentre per l’area Po2 economico finanziaria si è in attesa che venga nominato il nuovo responsabile.

Responsabile dell’area Po3 Governo del Territorio è stato confermato l’arch. Michele D’Amico, mentre responsabile dell’area Po4 Edilizia e SUAP l’arch. Matteo Lamberti. Infine, per quanto attiene l’area Po5 Contratti e contenzioso, Gare di appalto e Tributi, è stato confermato Pietro Giumento. Le nomine varranno sino al 31 dicembre del 2023.

Il sindaco ha anche indicato i nuovi vice responsabili d’area che sono, per l’area P.O. 1 Pietro Giumento; per l’area Po2 Giuseppe Banfante Picogna, per l’area Po3 l’arch. Matteo Lamberti; per l’area Po4 l’arch. Miche D’amico e per l’area Po 5 Giuseppe Benfante Picogna.