Serie D. Impresa Sancataldese: Zerbo fa saltare il banco; battuto 0-1 il Città di Sant’Agata

Impresa Sancataldese. La squadra di Pietro Infantino ha battuto 0-1 fuori casa il Città di Sant’Agata, quarta forza del campionato, conquistando un successo fondamentale per la sua classifica. Basti pensare che i verdeamaranto hanno agganciato all’ottavo posto il Ragusa fermato oggi 3-0 dalla capolista Catania.

La partita di Sant’Agata l’ha sbloccata all’84’ Zerbo con un gol che ha fatto esplodere di gioia la tifoseria verdeamaranto presente. Un gol che è arrivato sul finire di una partita nella quale, come sempre, la Sancataldese ha lottato su ogni pallone distinguendosi per cuore, carattere e personalità.

Una vittoria pesantissima nell’economia di un campionato che ora sembra essersi indirizzato bene per Calabrese e compagni che, anche a Sant’Agata di Militello, hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro chiunque. E domenica prossima 15 gennaio altro match delicato e da non sbagliare assolutamente con il Cittanova al Valentino Mazzola per dare continuità e ritmo ad un rendimento che sta vedendo la Sancataldese protagonista di un buon campionato.