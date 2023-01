Sanità, sindaco di Gela chiede incontro su ospedali: gravi carenze

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha chiesto un incontro urgente al presidente della commissione Salute dell’Ars, Giuseppe Laccoto, all’assessore regionale al ramo, Giovanna Volo, e alla direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta“per affrontare – spiega una nota – le gravissime criticità che registra il sistema sanitario in città” riguardo alla situazione dell’ospedale Vittorio Emanuele.

“Nei giorni scorsi – scrive il sindaco in una lettera – ho incontrato medici, operatori sanitari, sindacati. Ne è emerso un quadro preoccupante: intere unità operative dell’ospedale sono sguarnite di personale, non dare i livelli minimi di assistenza e in alcuni casi hanno dovuto chiudere. O lo faranno a breve.

Nel pronto soccorso, struttura alla quale si rivolge l’utenza della città e del suo hinterland – conclude il sindaco di Gela – contribuirà solo cinque medici su 15 previsti. rianimazione, dove i medici sono 8 su 19 e in Neurologia, struttura che, dal 15 febbraio prossimo, si ritroverà a non avere nessun medico in servizio e quindi dovrà sospendere le attività. Pure la Medicina del territorio fa registrare gravi carenze, sia in termine di personale che si strutture e di dotazione di attrezzature”.