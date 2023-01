Sanità: Maria Grazia Furnari il nuovo direttore sanitario dell’Asp di Trapani

E’ Maria Grazia Furnari il nuovo direttore sanitario dell’Asp di Trapani. Palermitana, Furnari già dirigente responsabile del Servizio 4 “Programmazione ospedaliera” dell’assessorato regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, ha al suo attivo una esperienza di dirigente responsabile presso l’assessorato regionale della Salute, ha ricoperto l’incarico di commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta, di commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 della provincia di Messina ed è docente in numerosi corsi di formazione manageriale per le Aziende del Sistema Sanitario Nazionale.

“La nomina, operativa da oggi, è stata conferita con delibera del commissario straordinario Vincenzo Spera attingendo al vigente elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana e resterà in vigore fino alla cessazione del mandato del commissario straordinario dell’Asp”, afferma una nota dell’Asp. Con il nuovo direttore sanitario si completa la compagine della direzione strategica dell’Asp di Trapani.

Spera che recentemente ha affidato ad Ornella Monasteri l’incarico di direttore amministrativo.