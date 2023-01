San Cataldo: Mancuso e Sorce (FI) pronti a lavorare “con” e “per” il territorio

Si è riunito a San Cataldo in presenza dell’ On.le Michele Mancuso e del Commissario Cittadino di San Cataldo Rosario Sorce, il Gruppo che fa riferimento al Deputato Michele Mancuso , composto da Gaetano Vullo, Salvatore Calabrese, Luigi Cuba, Giuseppe Anzalone, Giovanni Anzalone, Felice Favata, Pio Naro, Enzo Calabrese, Borino Panzarella, Clemente Favata.

A questo nei prossimi giorni seguiranno altri incontri con chi ha contribuito con la propria candidatura al successo della Lista di Forza Italia alle scorse Elezioni Comunali.

In qualità di Commissario Cittadino – il Consigliere Comunale Rosario Sorce dichiara: “ grande soddisfazione nell’essere riuscito a coinvolgere e far condividere a questi amici Amici di San Cataldo, l’impegno ed il percorso che ha portato a livello Umano e Politico ,all’importante risultato elettorale dell’Amico On.le Michele Mancuso a San Cataldo alle scorse Regionale , contribuendo significatamente al Gran Successo che vede il Nostro On.le Mancuso riconfermato all’Assemblea Regionale.

A nome di Tutti gli Amici di Forza Italia di San Cataldo coinvolti, posso assicurare che attorno all’ Autorevole vicinanza dell’ Amico On.le Mancuso, a San Cataldo lavoreremo come sempre in maniera costruttiva a favore della Nostra collettività e delle istanze che vengono da questo territorio. A tal fine ci struttureremo come Gruppo locale per farci trovare sempre pronti, uniti e competitivi ai prossimi appuntamenti elettorali, con il nostro bagaglio di esperienza e di entusiasmo che ha sempre qualificato tutti i protagonisti di questo gruppo, cosi come riconosciuto dalla Nostra Città con i risultati conseguiti in tanti anni d’impegno”.

L’On.le Mancuso a conclusione dichiara : “ il mio rapporto con la Città di San Cataldo è sempre stato un rapporto di sincero e presente affetto, tale da considerami con piacere veramente un cittadino sancataldese, grazie ai tanti amici che mi coinvolgono quotidianamente nelle dinamiche politiche e sociali di questa Città, alla quale rivolgo un affettuoso ringraziamento per il mio importante risultato ottenuto in occasione della mia rielezione al Parlamento Siciliano, dove mi sento sempre più impegnato al servizio della mia gente e del mio territorio”.