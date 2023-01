San Cataldo. La Casa di Cura Regina Pacis cerca un medico radiologo

SAN CATALDO. La casa di cura Regina Pacis ricerca un medico radiologo. Il candidato/a ricercato/a ha completato con successo la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica ed è interessato a svolgere attività di refertazione in Radiologia tradizionale, TC e Risonanza magnetica.

Si offre l’inserimento in un contesto di crescita professionale all’avanguardia. I dettagli contrattuali e la disponibilità oraria richiesta saranno oggetto di discussione in fase di colloquio. Per chi è interessato, può inviare il proprio curriculum vitae a urp@casadicurareginapacis.com