San Cataldo. Finanziato con 118 mila euro il Centro servizi per il contrasto alla povertà

SAN CATALDO. Ammonta a 118 mila euro il finanziamento del centro servizi per il contrasto alla povertà che è stato ottenuto da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato. Un lavoro importante, quello portato avanti dalla Giunta comunale.

In particolare, è previsto che San Cataldo riceverà 118.000,00 euro dalle risorse REACT-EU per finanziare un Centro di servizi per il contrasto alla povertà. Il progetto prevede un Centro di ascolto, accompagnamento per i nuclei familiari in povertà, un servizio di mensa, e un’équipe di professionisti.

“L’obiettivo – ha concluso il sindaco Gioacchino Comparato – è migliorare la qualità della vita dei Sancataldesi”.