“Domattina (oggi n.d.r.) consegno le dimissioni dal Senato. Rimango in Sicilia e in quest’aula”. Lo ha reso noto ieri il leader di Fi in Sicilia e deputato regionale, Gianfranco Miccichè, intervenendo all’Assemblea.

L’alto esponente regionale di Forza Italia ha dunque deciso che non ci sarà presenza da parte sua in Senato e che, pertanto, continuerà a svolgere la sua funzione di deputato regionale.