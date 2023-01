Mussomeli, raccolta indumenti per la “Missione femminile Speranza e Carità di Palermo. “Cristo Re” e “Misericordia” luoghi di raccolta

MUSSOMELI – “Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, nudo e mi avete vestito……” E’ arrivata dalla Missione femminile di Speranza e Carità di fratel Biagio una richiesta di biancheria intima, destinata a donne, da bambine ad anziane. E’ ovvio che per tale specie di biancheria si chiede che sia nuova e non usata anche se in buono stato. Nello specifico vengono richieste calze e collant, mutandine, canottiere e maglie, reggiseni e sottane. Mentre vestaglie e pigiami si accettano anche se usate purché in buono stato. Hanno richiesto assorbenti e pannoloni per incontinenza per adulti, solo quelli a striscia rettangolare, non pannoloni-mutandina. I promotori locali ricordano anche che continua la raccolta dei tappi di plastica di qualsiasi genere e questi, assieme alla biancheria richiesta, si possono portare presso la parrocchia di Cristo Re o nella sede della Misericordia nel Piazzale Mongibello. Il materiale raccolto, precisano i promotori, sarà portato a destinazione entro il mese di febbraio alla Missione di Speranza e Carità”.