Mussomeli, “Politiche sociali”: “La rete ti protegge” Vademecum del Comune. Conferenza Stampa del sindaco ed Assessore

MUSSOMELI Nella sala giunta del Comune di Mussomeli, si è tenuta, nella mattinata del 31 gennaio 2023 la conferenza stampa del sindaco on.le Giuseppe Catania con gli interventi dell’Assessore alle politiche Sociali Daniele Frangiamore, della responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali Anna Maria Annaloro e dell’assistente sociale Mariangela Scichilone. E’ stato presentato il vademecum relativo alla guida operativa per conoscere ed orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani. Presenti all’incontro per i servizi sociali anche Geppina Catanese e per l’equipe del PAIS l’Assistente sociale Rosamary Ferrara e l’Assistente sociale Giuseppe Bertolone. . L’incontro con le scuole è previsto al Cine- Manfredi dalle ore 9.30 – 13,00 di venerdì 3 febbraio 2023.