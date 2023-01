Mussomeli, attivazione barra automatica al cimitero

MUSSOMELI – L’Assessore Michele Spoto, informa che a partire da mercoledi 1 febbraio 2023, i cittadini, già in possesso dell’autorizzazione cartacea per l’accesso al cimitero con veicoli (ai sensi dell’art. 90 del regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali – motivi di salute per ridotta capacità motoria, ecc..), potranno ritirare il badge (tessera magnetica) che consentirà l’apertura automatica della sbarra di ingresso al cimitero comunale. Si precisa che l’utilizzo del badge è strettamente personale (intestatario dell’autorizzazione) o del suo accompagnatore e non potrà essere ceduta a terzi. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di attivazione della sbarra con i relativi orari di ingresso. Il sindaco Giuseppe Catania dichiara: “Il progetto sperimentale ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei nostri beni comuni, favorire pienamente le esigenze delle persone con difficoltà motoria, mantenendo la loro sicurezza personale e il decoro del luogo sacro”