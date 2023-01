Morto in ospedale ciclista rimasto coinvolto 8 mesi fa in un incidente stradale a Taormina con altri suoi compagni

Non ce l’ha fatta il ciclista di 46 anni rimasto vittima di un terribile incidente lo scorso 3 aprile a Taormina assieme ad altri suoi compagni. L’uomo è morto ieri notte al Cannizzaro di Catania dopo più di otto mesi di ricovero per un incidente avvenuto a seguito di un tragico scontro con un’auto guidata da un settantenne.

In quell’occasione, l’uomo era insieme ad una comitiva di 18 ciclisti del Barbagianni’s Team. Nello scontro rimasero feriti 8 ciclisti e a riportare le conseguenze più pesanti fu proprio il quarantaseienne costretto ad un ricovero d’urgenza in ospedale.

Il ciclista era in coma e purtroppo non ce l’ha fatta lasciando nel dolore più cupo sia la sua famiglia che i compagni di squadra del Barbagianni’s Team che, in tutti questi mesi, avevano sperato in un suo miglioramento.