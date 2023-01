Migranti: ripresi gli sbarchi a Lampedusa, approdano in 70

Ripresi, dopo un lungo stop dovuto alle avverse condizioni del mare, gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nella notte, in due distinti gruppi, sono approvati in 70. I primi 35, tra cui una donna, sono stati bloccati dai carabinieri direttamente a terra, in via Madonna.

L’imbarcazione utilizzata per la traversata non e’ stata trovata. Altri 35, tra cui 9 donne, invece, sono stati avvistati e soccorsi dai militari della Guardia di Finanza a circa 7 miglia dall’isolotto di Lampione.

Dopo il trasbordo sulla motovedetta delle Fiamme Gialle il barchino utilizzato per il viaggio e’ stato lasciato alla deriva. Per tutti e’ stato disposto il trasferimento nell’hotspot, dove prima degli arrivi della notte, erano presenti circa 50 ospiti. La situazione, quindi, e’ sotto controllo: