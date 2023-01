L’artista Lillo Lombardo ha donato quattro sue opere al Comune di San Cataldo

SAN CATALDO. Gesto di grande sensibilità artistica da parte di Lillo Lombardo nei confronti della comunità sancataldese. Il pittore sancataldese ha infatti deciso di donare al Comune 4 sue opere in arte povera.

Si tratta di quattro opere che, nelle intenzioni dell’artista, sono destinate ad arricchire il Palazzo Municipale nel contesto di un gesto che è stato parecchio apprezzato a San Cataldo dove, per altro, Lillo Lombardo è molto apprezzato e conosciuto non solo come artista ma anche come persona.