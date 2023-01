I gatti e l’antico Egitto, una Tac alla mummia per conoscere i segreti 24 Gennaio 2023 Una tac sulla mummia egizia di un gatto per rivelare il ruolo di questi animali in quella società. Un team di ricercatori ha avviato in Italia gli studi e i primi risultati hanno rivelato dei dettagli finora sconosciuti.