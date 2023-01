Giovane mamma accusa malore e sviene schiacciando il corpo del figlio di 4 anni: salvati entrambi dai Carabinieri

Storia a lieto fine a Ficarazzi in provincia di Palermo. Qui una giovane mamma ha perso i sensi sul divano si casa sua finendo per schiacciare con il corpo il figlio di appena 4 mesi.

Una situazione potenzialmente pericolosa per entrambi. Tuttavia, il pianto del piccolo e il campanello che suonava senza ricevere risposta sono stati per la nonna un chiaro segnale che qualcosa non andava: sono stati lunghi interminabili attimi di paura, ma il tempestivo intervento da parte dei Carabinieri della Stazione ha fortunatamente evitato il peggio, salvando la vita ad entrambi.

In questo modo solo tanta paura, la consapevolezza di averla scampata bella e la voglia di ringraziare i carabinieri che, con il loro tempestivo intervento, hanno evitato la tragedia.