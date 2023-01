Fiat Panda finisce fuori strada e si ribalta: muore un ragazzo di 23 anni, l’amico in gravi condizioni

Tragico incidente nel Messinese. Un ragazzo di 23 anni, Vincenzo Parlavecchio, di Graniti, è morto la scorsa notte sulla strada provinciale 185. La Fiat Panda su cui viaggiava insieme a un amico coetaneo è finita fuori strada e si è ribaltata.

Nonostante i soccorsi rapidi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ferito l’altro ragazzo che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Taormina e i sanitari del 118.

I due ragazzi tornavano da Francavilla di Sicilia dove avevano trascorso la serata in un locale. Per cause in corso di accertamento, il conducente dell’auto, nei pressi di contrada Aranciara, ha perso il controllo del mezzo che ha concluso la sua corsa fuori dalla carreggiata ribaltandosi.