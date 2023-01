Caltanissetta. Stagione concertistica Musicarte. Al Margherita c’è il duo della musicista Alba Armengou

CALTANISSETTA. Sarà la giovane musicista poliedrica catalana Alba Armengou insieme al chitarrista Vincent Lopez, protagonista venerdì prossimo 27 gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale Regina margherita di Caltanissetta, del secondo appuntamento della 31° stagione concertistica dell’associazione culturale Musicarte, organizzata con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Alba Armengou che ha 23 anni, nel concerto di Caltanissetta presenterà dei brani del nuovo progetto discografico in allestimento “Susurros del viento”. Alba nonostante la sua giovane età è già un idolo fra i jazzofili di tutto il mondo. Trombettista, sassofonista e cantante, Alma ha iniziato a suonare sin dall’età di sei anni, ed a 8 anni iniziò ad insegnare i rudimenti della tromba a sua sorella Elsa (5 anni).

Così giovane, Alma ha già prodotto una quantità incredibile di video e di CD, ed è già sulle scene da quando aveva sette anni, ed è estremamente interessante osservarne lo sviluppo rapidissimo delle capacità tecniche ed interpretative. Una voce ed una sintassi musicale che sembrano progettate per il jazz, ma anche per la bossanova.

Ancora per questo concerto è conveniente sottoscrivere l’abbonamento ordinario (con posto riservato) per gli 8 concerti della stagione che si concluderà a Maggio è di €.100,00, per gli under 30 per 8 concerti (con posto libero) è di €.40,00, mentre per gli studenti (con posto riservato) per 8 concerti è di €.50,00.

Si potranno acquistare gli abbonamenti anche con il Bonus Docenti e App18 (con posti riservati) per 8 concerti a €.110,00. L’ingresso ad un singolo concerto (con posto libero) è di €.15,00, esclusi i concerti di Andy Sheppard e di Erin Bode con biglietto a €.20,00. Abbonamenti e biglietti singoli d’ingresso si possono acquistare su www.diyticket.it