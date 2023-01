Caltanissetta. Servizio civile: ci sono due posti per Mo.Vi e due per l’associazione Nuovo Orizzonte presso Casa delle culture e del volontariato

CALTANISSETTA. Il presidente del Mo.V.I Caltanissetta e Direttore della C.C.V, il prof Filippo Maritato (nella foto), ha reso noto che ci sono 4 posti di servizio civile da poter espletare all’interno delle rispettive associazioni. Due posti sono riservati per Mo.V.I. e 2 posti per l’associazione Nuovo Orizzonte presso La Casa delle culture e del volontariato di Caltanissetta.

Il Mo.V.I. e l’associazione Nuovo Orizzonte, nel rendere noto che il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha approvato e finanziato il progetto “Accogliamoci 2021”, ha anche fatto sapere che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio 2023 ore 14 esclusivamente attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ accedendo tramite Spid personale.

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti ed essere disoccupati. L’operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali per le quali il dipartimento per le politiche giovanili erogherà un assegno mensile pari a 444.30€ per ogni volontario. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria della Casa delle Culture e del Volontariato al numero: 0934-584206.