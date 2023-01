Caltanissetta, Open Day all’EAP Fedarcom: venerdì porte aperte nella “scuola del futuro”

L’Ente di formazione professionale Eap Fedarcom, situato a Caltanissetta in Via P. E. Giudici, 25, sta promuovendo i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per le studentesse e gli studenti che, dopo la terza media, devono scegliere in quale scuola continuare i propri studi.

Le azioni di orientamento mirano a informare gli studenti e le loro famiglie sulle opportunità che i percorsi IeFP offrono in termini di istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale a partire dal secondo anno.

Il sistema duale, che unisce formazione professionale in aula e apprendistato in azienda, è un metodo efficace per acquisire competenze professionali e prepararsi al mondo del lavoro.

A tal proposito si invitano le ragazze e i ragazzi delle classi III medie di Caltanissetta e le loro famiglie a partecipare all’open day di EAP Fedarcom venerdì 27 Gennaio alle ore 15:00.

I ragazzi e le ragazze, durante l’open day, avranno la possibilità di sperimentare nei laboratori di cucina, informatica ed estetica, accompagnati dai docenti professionisti del settore, l’efficace metodologia del learning by doing – imparare facendo.

Per informazioni, contattare il numero 329 8353214.