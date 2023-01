Caltanissetta. La consigliera Matilde Falcone presenta mozione per individuare luogo da dedicare a Fratel Biagio Conte

CALTANISSETTA. La consigliera comunale Matilde Falcone ha deciso di presentare una mozione con la quale chiedere al consiglio comunale di individuare un luogo da dedicare a fratel Biagio Conte. Nella mozione si legge che “Biagio Conte , nato a Palermo il 16 settembre a Palermo e morto a Palermo il 23 Gennaio 2023, è una figura carismatica che ha cercato durante la sua vita di aiutare il prossimo piu’ debole e povero attraverso opere di carità, secondo lo spirito di San Francesco , vivendo una vita umile a servizio del prossimo piu’ bisognoso”.

Premesso ciò, Matilde Falcone ha rilevato che “la vita e l’esempio di Fratel Biagio Conte non si può relegare solo al luogo dove egli ha vissuto e operato , cioè la città di Palermo , ma che sia giusto che la memoria del suo agire sia da esempio per tutta la comunità Siciliana, affinchè a futura memoria , questa figura straordinaria non venga dimenticata , ma celebrata per la sua abnegazione nei confronti degli ultimi , nella considerazione che la sua opera di evangelizzazione lo abbia portato a spostarsi a piedi per tutta la nazione e la nostra isola, con numerose visite anche nella città di Caltanissetta, non ultimo il suo pellegrinaggio di pace nel 2015 che lo vide peregrinare per la nostra città ,con in spalla la sua Croce ,testimoniando un messaggio di Pace e Speranza”.

Pertanto, ritenendo l’impegno di Fratel Biagio Conte determinante negli anni della sua vita, per aver dato alloggio e conforto ai tanti uomini e donne che si ritenevano ormai senza speranza nella propria esistenza , perché abbandonati da tutti , talvolta salvandoli da situazioni di degrado fisico e morale . Fratel Biagio Conte è stata personalità riconosciuta da tutte le Istituzioni Laiche e Religiose che hanno riconosciuto il suo impegno .

In questo caso, Matilde Falcone impegna sindaco e Giunta, in segno di riconoscenza per il suo impegno civile e morale , per aver sempre predicato la pace come bene supremo e la solidarietà e l’amore strumenti essenziali per i fratelli poveri e bisognosi .