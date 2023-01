Caltanissetta. Al Liceo Classico “Ruggero Settimo” gli alunni hanno celebrato il Capodanno cinese

CALTANISSETTA. Al Liceo Classico Ruggero Settimo le classi IA e IB dell’indirizzo linguistico hanno celebrato il Capodanno cinese attraverso uno stimolante incontro online grazie al quale hanno creato dei bellissimi origami.

Da anni il cinese è insegnato nella scuola come ampliamento dell’offerta formativa per il Liceo Linguistico, con crescente successo. Il Liceo Linguistico, infatti, oltre alla qualificata formazione liceale, offre la possibilità di aprirsi all’innovazione e al futuro, grazie a percorsi attraverso i quali le lingue divengono fonte di scambio e di apertura, in una scuola che è stata premiata come una delle cinque più internazionali d’Italia, prestigioso riconoscimento ottenuto grazie alle numerose azioni di apertura verso una dimensione culturale che abbraccia davvero il mondo.

Per chi volesse saperne di più: https://view.genial.ly/6363d641da1f1d0011c0e3ec