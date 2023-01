Biagio Conte: l’ultimo saluto a un uomo che ha mostrato il vero significato della “carità”

Biagio Conte ha ricevuto l’ultima benedizione in una chiesa gremita di fedeli e di rappresentanti delle istituzioni.

A rendere omaggio al “fratello laico” che ha saputo spiegare con i fatti il vero significato del termine “carità” sono state tantissime persone come è stato evidente già dall’esposizione della salma e delle lunghe file di chi è andato in pellegrinaggio. Adesso è stato seppellito nella Casa di preghiera per tutti i popoli in via Decollati nella missione speranza e carità.

“Anche oggi, giorno dell’ultimo saluto a fratel Biagio Conte, la citta’ e’ accorsa in Cattedrale per dare un abbraccio a uno dei simboli piu’ luminosi di Palermo. L’impegno di tutti dovra’ essere rivolto a non disperdere il messaggio di fratel Biagio e ad accompagnare l’azione della Missione Speranza e Carita’ che proseguira’ nella sua opera anche dopo la scomparsa della sua guida. A testimonianza di quanto sia forte la volonta’ di questa amministrazione, la Giunta comunale, all’unanimita’, ha deciso di promuovere l’iter di intitolazione a Biagio Conte di un’area vicino alla Missione”. ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla presente ai funerali e ha aggiunto: “Ho informato il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, che ha mostrato apertura verso questa iniziativa del Comune e alla quale spetta emettere un provvedimento che anticipi l’intitolazione di una strada rispetto ai tempi ordinari. E’ un primo gesto affinche’ resti sempre vivo il ricordo di Biagio Conte“.

La Missione di Speranza e Carità nel giorno dei funerali di fratel BIAGIO Conte in una nota “vuole ringraziare dal profondo del cuore tutte le istituzioni: la Regione Siciliana, la Prefettura di Palermo, il Comune di Palermo, la Questura di Palermo, la chiesa di Palermo, le forze di polizia, la protezione civile, i vigili del fuoco e i tanti volontari”. “In particolare – ancora la nota – il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il questore di Palermo Leopoldo Laricchia e ogni uomo e donna che ha condiviso con noi questi giorni molto duri, e i giornalisti che hanno dato voce alle tante belle storie della Missione”. “Grazie a tutti voi – si legge in conclusione – e come diceva sempre il nostro caro Fratel BIAGIO Conte: ‘costruiamo tutti insieme un mondo migliore'”