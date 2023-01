Al “Virgilio” di Mussomeli studenti della 5 A ricordano il 27 gennaio 1945

MUSSOMELI – ll 27 gennaio 1945 gli ebrei furono liberati dai campi di concentramento e sottratti alle atrocità a cui erano stati sottoposti per le ideologie razziste del Führer, per loro incominciava una nuova vita. Nella giornata di oggi, 27 gennaio 2023, presso l’istituto Virgilio di Mussomeli, gli alunni della 5°A Liceo Classico, insieme alla docente di storia e filosofia, Maria Rita Mendola, hanno trascorso le ore scolastiche ricordando alcuni dei momenti più tragici della storia dell’umanità con una mostra curata dallo YAD VASHEM, un ente internazionale che si impegna a mantenere vivo il ricordo della Shoah. Gli studenti hanno ripercorso gran parte della storia mondiale, andando a rievocare gli insegnamenti di vittime innocenti, come la giovane Anna Frank e lo scrittore Primo Levi, e di coloro che hanno rischiato tutto per salvare quel solo ebreo che poteva fare la differenza. Anche i ragazzi, con le loro dovute considerazioni, hanno trasmesso il ricordo di questo genocidio PER NON DIMENTICARE e fare in modo che non accada nuovamente nella società odierna, ricordando le parole di Primo Levi, il quale ci esorta a considerare che ciò “…è avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”