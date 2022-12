Studenti classi 3 A AFM e 4 B SIA del “G.B. Hodierna” in visita presso Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta.

MUSSOMELI – Gli studenti delle classi 3 A AFM e 4 B SIA dell’I.I.S. “G.B. Hodierna”, nell’ambito del progetto “Diritto e società” proposto dal pof. Nino Provinzano, giorno 15 dicembre accompagnati dai proff., Concetta Alaimo Giovanna Di Francesco e Matteo Cipolla, si sono recati in visita presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta. Esperienza importante e coinvolgente per far comprendere le conseguenze di comportamenti errati che possono comportare la limitazione di diritti fondamentali quali la libertà oltre ad evidenziare la finalità rieducativa della pena. L’attività è iniziata con un momento di convivialità condividendo dolci preparati dagli studenti nonché lavori di gruppo.

