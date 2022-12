Sicilia, Falcone su Progetti Aree Snai: “Non un euro sarà tolto ai Comuni”

“Vogliamo rasserenare i sindaci a proposito del paventato definanziamento dei progetti di sviluppo delle Aree interne. Non un solo euro sarà tolto ai Comuni dei cinque ambiti territoriali destinatari di stanziamento strutturali su cui, tuttavia, registriamo qualche lungaggine circa l’effettivo avvio dei cantieri e degli investimenti previsti nei diversi settori.

Come già anticipato a diversi amministratori, dopo l’atto ricognitivo dei giorni scorsi già nelle prossima seduta di Giunta confermeremo le dovute risorse per i piano Snai, nell’ottica di sostenere sviluppo e rigenerazione di territori già penalizzati per posizione geografica e aspetti socio-economici».

Lo dice l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, a proposito dei progetti inclusi nella Strategia nazionale per le Aree interne (Snai) della Sicilia: Terre Sicane, Calatino, Nebrodi, Madonie e Simeto-Etna.