È iniziata all’Ars la seduta per l’esame degli articoli e degli emendamenti del ddl di variazioni di bilancio.

L’approvazione del testo è prevista entro la giornata di oggi. All’inizio della seduta Cateno De Luca a nome dei gruppi Sicilia Vera e Sud chiama Nord, ha protestato con la presidenza dell’Ars in relazione ai contenuti del ddl, che a suo parere contiene provvedimenti estranei alla materia economica, e per chiedere più tempo per esaminare gli emendamenti al testo.