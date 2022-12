Sicilia. All’Ars ordine del giorno PD per esenzione bollo auto ad organizzazioni di volontariato

“Grazie ad un ordine del giorno del Partito Democratico sarà scongiurata la paralisi per il mondo del volontariato siciliano. Il pagamento delle tasse automobilistiche per i mezzi di proprietà degli enti del ‘Terzo settore’, dalle ambulanze ai mezzi antincendio senza tralasciare anche i veicoli per trasporto disabili, rischia di bloccare l’intero sistema. Serve una norma che autorizzi l’esenzione dal pagamento della tassa”. Lo dice Giovanni Burtone parlamentare regionale del Partito Democratico primo firmatario di un ordine del giorno sottoscritto da tutti i parlamentari del gruppo ed approvato all’unanimità dal parlamento siciliano.

“Il volontariato rappresenta una risorsa straordinaria sul territorio, a partire dall’ambito della protezione civile, con la prevenzione dei rischi o con gli interventi in emergenza, – continua – fino all’assistenza sanitaria e le attività sociali. Far pagare il bollo ai veicoli delle organizzazioni no profit significa mettere le associazioni in condizione di non poter più operare.

Già per l’esercizio 2020, per altro, gli enti sono stati esentati da pagamento della tassa di proprietà dei veicoli, una norma di buon senso – continua il parlamentare regionale – che deve essere a tutti i costi riproposta. Il governo regionale, insomma – conclude – intervenga con urgenza predisponendo l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche da parte delle organizzazioni regolarmente iscritte negli appositi elenchi regionali”.