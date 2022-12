San Cataldo. Il 12 dicembre ricordo di mons. Cataldo Naro nel 20° anniversario di ordinazione episcopale

SAN CATALDO. Lunedì 12 dicembre 2022, alle 18.00, la Comunità di San Cataldo è invitata presso la Chiesa Madre a partecipare alla Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonino Raspanti, in seguito alla quale si terrà un incontro di studio e riflessione dal titolo “Amico a tutti. Il ministero pastorale del Vescovo nel solco del Concilio”, nel corso del quale interverranno Aurora Caramia e Aldo Fascianella.

L’arciprete don Alessandro Giambra, presentando l’evento, ha rilevato: “A 60 anni del primo periodo del Concilio Vaticano II si ricorda la sua figura di pastore, di storico, di «amico a tutti», come lui stesso si è definito nel ringraziamento della sua ordinazione episcopale del 14 dicembre del 2002, di cui celebriamo il suo anniversario. Con vanto abbiamo generato alla fede una figura di cui non portiamo solo una «memoria» come un ricordo lontano, ma siamo chiamati a imitarne la sua testimonianza viva di apertura al mondo e al confronto serio con un seme che cresce in ciascuno di noi.

Naro ha vissuto permanente il Concilio e l’anno della sua morte era già Segretario in preparazione del Convegno delle Chiese di Verona. Un grande esempio di testimonianza e di studio, unita al suo zelo per un serio annuncio del Vangelo alle nuove generazioni! Solo la cultura può accompagnarci a un confronto serio con la fede, solo la missione può riaprire le porte delle nostre chiese e il cuore di tanti che ancora hanno bisogno di un annuncio di speranza. Motivo di vanto, di orgoglio è il fatto che Mons. Naro è sepolto proprio nella Chiesa Madre e questo dovrebbe aiutarci a pensare che nella storia del nostro paese lui ha costruito un seme di «amicizia» e di «semplicità della vita».