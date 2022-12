San Cataldo. Firmata convenzione tra Comune e Pro Loco per apertura pomeridiana Biblioteca

SAN CATALDO. La sinergia tra il Comune e la Pro Loco San Cataldo consentirà l’apertura per tutto il mese di dicembre della Biblioteca anche nei pomeriggi nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

L’apertura pomeridiana è stata resa possibile grazie alla convenzione firmata dall’Amministrazione comunale con l’Associazione Pro Loco San Cataldo. Saranno i ragazzi del servizio civile della Pro Loco a collaborare con il Comune per garantire le aperture.

Per il sindaco e l’assessore comunale all’istruzione e alla cultura Marianna Guttilla: “Si tratta di un modo per valorizzare la nostra Biblioteca, per aprire le sue porte anche a quelle fasce di studenti che avessero necessità di recarvisi nei pomeriggi e per permettere l’organizzazione di eventi durante il periodo natalizio; abbiamo fortemente voluto dare il via a questa iniziativa e cogliamo l’occasione per ringraziare il presidente della Pro Loco Salvatore Scarlata che si è messo subito a disposizione, e i ragazzi del servizio civile che sono a lavoro già da ieri con grande entusiasmo e partecipazione”. “Non escludiamo di prolungare la convenzione, stabilendo modalità ben precise” conclude Guttilla.