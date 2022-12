Polizia Ferroviaria: questo il bilancio dell’attività svolta in Italia a novembre

Sono 356.439 le persone controllate, 75 quelle arrestate e 847 quelle indagate. Questo il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia ferroviaria nel mese di novembre. Nei controlli sono state impiegate 15.751 pattuglie nelle stazioni e 3.632 a bordo treno, 1.075 sono stati i servizi antiborseggio. Durante l’attività sono stati 57 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 164 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

I controlli sono stati intensificati anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate dal Servizio Polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale durante l’intero mese, quali “Oro Rosso”, “Rail Safe Day”, “Stazioni Sicure” e Railpol Rad 24BLUE.

La giornata “Oro Rosso” del 2 novembre, finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, ha visto 491 operatori impegnati in 142 servizi di pattugliamento lungo linea e 81 su strada: oltre 1.923 persone controllate, 7 indagate e 227 rottamai ispezionati. Con l’operazione “Rail Safe Day” del 16 novembre sono state controllate 802 località “sensibili” in tutta Italia, di cui 652 stazioni, per prevenire comportamenti anomali e scorretti in ambito ferroviario, che spesso sono causa di incidenti. Durante i controlli sono stati impiegati 1.464 operatori Polfer e applicate 105 sanzioni.

L’operazione “Stazioni sicure” del 22 novembre, mirata al controllo di persone e bagagli, ha visto 1.312 operatori impegnati con oltre 3.165 bagagli ispezionati, 14.841 persone controllate di cui due arrestate e 32 indagate. Il 9 e 10 novembre si è svolta la 24^ RAILPOL RAD 24Blue, un’azione comune, organizzata dal network delle Polizie ferroviarie europee RAILPOL, tesa a contrastare i fenomeni delittuosi più diffusi in ambito ferroviario.

Tra le iniziative di educazione alla legalità in ambito ferroviario, la campagna “Train…to be cool”, a Modena, ha visto coinvolti gli studenti dell’Istituto Superiore Professionale Commerciale Primo Levi di Vignola. Gli specialisti della Polfer hanno svolto, inoltre, una serie di incontri con gli studenti dell’Istituto Scappi di Castel San Pietro Terme (Bologna).

Oltre alle lezioni in classe, sono stati effettuati incontri con i ragazzi nelle stazioni ferroviarie, come a Pietra ligure, o in occasione di eventi e manifestazioni, come nella XXXI Edizione di “Job & Orienta”, che si è svolta a Verona dal 24 al 26 novembre, il più grande salone rivolto agli studenti e dedicato all’orientamento scolastico e alla formazione professionale.