Nuovi locali alla Pro Loco Mussomeli: Centro Culturale, ricreativo, di servizi turistici e promozione di prodotti locali. INAUGURAZIONE. (VIDEO)

MUSSOMELI – 23 dicembre 2022, antivigilia di Natale e i locali messi a disposizione dal Comune di Mussomeli come nuova sede della Proloco, opportunamente ristrutturata a seguito di un antico progetto, pensato, studiato ed elaborato e finalizzato alla realizzazione di un Centro Culturale, ricreativo, di servizi turistici e promozione di prodotti locali, è stata benedetta dal parroco don Vincenzo Giovino e inaugurata dal presidente Nazionale Antonino La Spina, il presidente provinciale Loreto Ognibene e il locale presidente Zina Falzone, alla presenza del sindaco on. Giuseppe Catania, e dei responsabili di alcune Proloco della provincia; ma ancor prima c’è stato lo scoprimento della Targa indicativa, appunto della sede. Presenti le forze dell’ordine, il presidente ed il vice presidente del Consiglio comunale, rispettivamente Gianluca Nigrelli e Pasquale Mistretta, ed ancora diversi soci ed estimatori della Pro Loco. L’iniziale saluto di benvenuto è stato dato dalla presidentessa Zina Falzone che ha avviato l’incontro. Immediatamente dopo ha preso la parola il presidente provinciale Loreto Ognibene che ha fatto un esaustivo excursus del sodalizio di Mussomeli per la sua lunga presenza nella Terra di Manfredi. E’ intervenuto successivamente l’attore mussomelese e rappresentante dell associazione ARNIA Giuseppe Navarra che nel suo linguaggio di artista ha parlato di Proloco, volontariato, terra di Sicilia e la sua bellezza, magistralmente accompagnato dalle note del maestro Giuseppe Noto, riscuotendo l’applauso dei presenti. I successivi interventi sono stati quelli del sindaco Catania, del Presidente Nazionale dell’UNPLI Antonino La Spina e dell’assessore Seby Lo Conte, espressamente invitato a parlare dal Presidente Provinciale UNPLI Loreto Ognibene. L’assaggio della torta finale ha concluso la cerimonia dell’inaugurazione della nuova sede della locale Pro Loco, con la soddisfazione dei presenti.