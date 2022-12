Mussomeli, Referendum Piazza Umberto; prolungato il voto fino alle ore 23,59 di giovedì 15 dicembre 2022

MUSSOMELI- Prolungato il voto sul Referendum per la scelta del progetto per la riqualificazione della Piazza Umberto. “Al fine di dare la possibilità di votare a quanti più cittadini possibili, ha comunicato il sindaco Catania a sul social, abbiamo deciso di estendere le operazioni di voto fino alle ore 23.59 di giovedì 15 dicembre 2022. Ricordo che potete votare per uno dei tre progetti predisposti su mandato della mia Amministrazione Comunale. In particolare: Per il Progetto n°1 se siete più orientati alla conservazione; Per il Progetto n°3 se siete più orientati alla innovazione; Per il Progetto n°2 se siete più orientati ad una soluzione mediana. Volutamente da parte mia e della mia amministrazione non avete avuto alcuna indicazione su quale progetto votare perché non vogliamo orientare il voto. Qualunque sia il progetto vincente, al termine dei lavori, Piazza Umberto sarà restituita al suo splendore e alla sua funzione originale di centro della nostra città”.