Mussomeli, oggi convegno su “Donazione del Sangue e Plasma”. Fratres e ASP Caltanissetta

MUSSOMELI – Un interessante incontro promozionale, quello di oggi, in un noto locale cittadino, si svolgerà nelle ore pomeridiane per promuovere la donazione del Sangue e del Plasma. Lo annuncia un comunicato a firm del presidente della Fratres Vincenzo Sorce e del consulente medico del gruppo dottoressa Salvina Mingoia. Il programma prevede: l’apertura dei lavori alle ore 16,30 con i saluti di Vincenzo Sorce, Presidente del Gruppo Fratres di Mussomeli, di Liliana Di Pasquale Presidente Regionale Fratres, Alessandro Caltagirone direttore generale ASP Caltanissetta, Marcella Santino, direttore sanitario Asp Caltanissetta, on.Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli, sac.Achille Lomanto Arciprete di Mussomeli, MariaRita Cumella, dirigente scolastico Istituto Supoeriore “Hodierna”, Vincenzo Maggio, dirigente dell’Istituto Superiore “Virgilio”. Introduce l’incontro Salvine Mingoia, moderatrice e consulente medico del gruppo Fratres di Mussomeli. Alle ore 16,45, il dott. Nunzio Marletta, direttore SIMTASP Caltanissetta parlerà su “La donazione di sangue nella provincia di Caltanissetta. Prospettive di crescita e di sviluppo”. Alle ore 17,00 il dott. Benedetto Trobia relazionerà su “La donazione di sangue nelle URO dell’ASP di Caltanissetta. Alle 17,15, la dottoressa Grazia Colletto, direttore sanitario del Distretto parlerà su “Il contributo del Distretto sanitario nella promozione di una comunità più informata e solidale per la donazione del sangue. Alle 17,30 la dottoressa Silvia Cordaro parlerà su “La donazione un gesto gratuito di amore che ritorna”. Alle 17,35 sono previsti gli interventi del pubblico e alle 18,00 la chiusura dell’incontro. Canti natalizi eseguiti dal coro dei bambini dell’Associazione “Don Diego”. Alle 18,15 Momenti di fraternità.