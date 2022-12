Mussomeli, il “L. da Vinci” e il 9° Concerto di Natale Leonardo’s Ensemble

MUSSOMELI – Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, è tornata a esibirsi la “Leonardo’s ensemble”, l’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, diretto dalla Dirigente scolastica Alessandra Camerota. La chiesa di San Francesco, come da tradizione, ha fatto da cornice alla manifestazione musicale che ha coinvolto gli alunni nell’esecuzione di brani della tradizione natalizia e nella riflessione, attraverso poesie, preghiere e discorsi, sul tema sempre più attuale della pace, contro ogni guerra, dalla più lontana a quella che echeggia vicino a noi in Ucraina. La parte musicale è stata curata dai professori di strumento, Assunta Catalano (chitarra), Floriana Gallo (pianoforte), Benedetto Licata (Tromba), Giuseppe Romano (clarinetto), quella poetica dalle professoresse Rosetta Alaimo e Graziella Lo Manto. Erano presenti le autorità civili, il Sindaco Giuseppe Catania, gli assessori Jessica Valenza e Seby Lo Conte, il maresciallo della Guardia di Finanza, Enrico Frangiamore, nonché i frati della Copiosa Redenzione che si occupano della rettoria di San Francesco. Tra i brani eseguiti, “Tu scendi dalle stelle”, “In notte placida”, “La vita è bella”, “The First Noel”, “Jingle Bells Rock” e “Oh, happy day”, di particolare nota è stata l’esecuzione della “Ninnareddra”, nel solco della tradizione natalizia ma soprattutto mussomelese. Gli applausi, la presenza numerosa del pubblico, la partecipazione degli astanti hanno contribuito a rendere speciale la serata. Soddisfatta la Dirigente scolastica che si è complimentata con gli alunni e con i Docenti. Anche il Sindaco, l’Amministrazione e le Forze dell’ordine hanno espresso hanno espresso parole di elogio per l’evento. (Dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)