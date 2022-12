Mussomeli, Fratres e Misericordia incontrano ragazzi degli Istituti “G.B. Hodierna” e “Virgilio”

MUSSOMELI – (DAI GRUPPI FRATRES E MISERICORDIA) – In occasione della Seconda Giornata della Creatività, presso l’Auditorium “Lillo Zucchetto”, il Gruppo Fratres “G. Sorce e la Fraternita di Misericordia di Mussomeli hanno incontrato i ragazzi delle classi IV e V degli Istituti GB. Hodierna e Virgilio. Obiettivo dell’incontro diffondere e sensibilizzare le nuove generazioni, alla cultura della donazione di sangue e plasma, aiutarli a capire come una donazione avviene, la relativa facilità e l’assoluta sicurezza della procedura. Promuovere il Volontariato in quanto esperienza che contribuisce alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. Durante l’incontro, il Presidente Fratres Vincenzo Sorce, ha proposto sia agli insegnanti che ai ragazzi di realizzare un progetto, in collaborazione con l’associazione, sulla Donazione del Sangue, raccogliendo dati statistici sul nostro territorio, e promuovere la donazione. Inoltre, fra i ragazzi presenti, sono state raccolte delle prime richieste di iscrizione come Donatori. Gli stessi saranno chiamati per il controllo di idoneità e successivamente alla prima donazione di sangue. Il governatore Vittorio Catania insieme al vice governatore Francesco Messina, l’olp La Greca Enzo e il ragazzo del servizio civile Samuel Nobile, hanno presentato la Misericordia e i servizi che svolge, invitando i ragazzi ad avvicinarsi al mondo del Volontariato. Ringraziamo i dirigenti scolastici, la Prof. ssa Cumella Maria Rita e il Prof. Vincenzo Maggio, i loro coadiutori per l’accoglienza ricevuta. Il Dr Trobia Benedetto, direttore sanitario Presidio Ospedaliero di Mussomeli, per aver trattato l’argomento della donazione di sangue e di plasma e anche per la sua preziosa testimonianza. Grazie all’alunna Chiara Bellanca, neo diciottenne, testimone della sua prima donazione di sangue. Grazie ai ragazzi e insegnanti per l’attenzione ricevuta. Vi aspettiamo presso la nostra e con l’occasione vi Auguriamo Buone Feste! “La felicità non deriva da ciò che otteniamo, ma da ciò che diamo”!