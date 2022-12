Mountain Bike. Il sancataldese Lo Monaco si laurea vice campione italiano al Mediterraneocross

Il ciclista sancataldese Salvatore Lo Monaco ha ottenuto un ottimo risultato a Belvedere Marittimo (CS). Il sancataldese ha preso parte all’ultima tappa del campionato Mediterraneocross di Belvedere Marittimo (CS), per Lo Monaco era una gara decisiva nella quale si giocava il campionato.

L’atleta ha terminato la gara in settima posizione assoluta e terzo di categoria Under 23 e pertanto, grazie al risultato di oggi, ha chiuso il campionato con un importante secondo posto finale.

Le parole di Lo Monaco “Ho lavorato duro insieme al mio team per cercare di portare questo campionato a casa, ma come dico sempre ogni gara a la sua storia, purtroppo oggi non mi sentivo al top della condizione fisica, per tanto ho preferito farmi la mia gara senza sbagliare niente, peccato per la foratura che mi ha fatto scivolare di posizioni nell’ultimo giro, inoltre volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo campionato “ Adesso il ciclista Sancataldese punta al titolo di campione regionale che si svolgerà a Palermo dentro il Parco della Favorita il 18 dicembre.