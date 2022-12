“La Piazza del Natale”, un mese di gioia, eventi e shopping a Caltanissetta

Il Comune di Caltanissetta presenta “La Piazza del Natale”, il villaggio allestito in Piazza Garibaldi che dall’08 dicembre all’08 gennaio accompagnerà le festività dei nisseni ospitando artisti e musicisti in uno spazio addobbato a festa con un programma di attività ed eventi ricco e variegato, realizzato grazie al coinvolgimento attivo delle Associazioni culturali, degli Espositori commerciali e degli Sponsor.

“La Piazza del Natale è il nome che si è voluto dare alla ricca kermesse di eventi ed iniziative che il Comune di Caltanissetta presenta per le festività – afferma Grazia Giammusso, Vice Sindaco del Comune di Caltanissetta.

La Piazza ospiterà il Natale in un villaggio ideato e realizzato con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze. Grazie alla presenza degli espositori delle attività commerciali nelle casette di Natale e ad una programmazione di eventi musicali ed intrattenimento nell’Area Kids, la Piazza diventerà un luogo magico per grandi e per piccini.

Un ringraziamento particolare è per gli sponsor che hanno aderito, con il loro contributo è stato possibile arricchire il programma degli eventi con attività e spettacoli di ottimo livello. È significativa anche l’adesione degli espositori che popoleranno le casette di Natale, per offrire ai visitatori tante opportunità di shopping e degustazione di prodotti food & drink”. ha concluso Grazia Giammusso.

“La Piazza di Natale prenderà il via giovedì 08 dicembre alle ore 17.45 alla presenza delle mascotte natalizie Disney Christmas Edition di Minnie e Topolino, seguita dal musical “Il Bosco incantato” (Savatteri Produzioni) – dichiara Fabio Caracausi Assessore agli Eventi del Comune di Caltanissetta.

Un programma completo e ricco di eventi musicali e culturali, che è stato possibile realizzare grazie al contributo ed alla partecipazione attiva delle Associazioni cittadine.



Il sostegno e la preziosa collaborazione di tutti è fondamentale per realizzare attività come il presepe vivente, la mostra dei presepi artigianali, le rappresentazioni teatrali e musicali, le presentazioni di libri e tutti gli eventi di cui si compone il programma.

Comunicheremo ed informeremo giornalmente ogni attività utilizzando i canali web e social ufficiali dell’evento, ed in ultimo, ma di grande rilevanza per il coinvolgimento delle nuove generazioni abbiamo previsto attività per le scuole di ogni ordine e grado, iniziando dai ragazzi del Liceo Artistico di Caltanissetta che hanno contribuito in modo determinante ad addobbare il villaggio della Piazza del Natale” – ha concluso Fabio Caracausi.

La Piazza del Natale vi aspetta per vivere insieme un Natale magico, divertente e spensierato!